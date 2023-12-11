اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متظاهرو "إنهاء الوقود الأحفوري" يقتحمون منصة قمة COP28

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:41 م
متظاهرو "إنهاء الوقود الأحفوري" يقتحمون منصة قمة COP28 أوقفوا الوقود الأحفوري.. أنقذوا كوكب
رسالة دبي: شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شعبان هدية
 
صعدت فتاة في عمر الـ 13 عام تقربيا إلى منصة قمة المناخ COP28 الذي يعقد حاليا في دبي ومقرر له الانتهاء غدا رسميا، وهي تحمل لافتة كُتب عليها "أوقفوا الوقود الأحفوري.. أنقذوا كوكبنا ومستقبلنا ".
 
ليسيبريا كانجوجام، وهي ناشطة هندية مشهورة في مجال العدالة المناخية للأطفال، وحضرت إلى شرم الشيخ العام الماضي وكذلك في مؤتمر جلاسكو في العام قبل الماضي والتقت الكثير من قيادات العمل المناخي العالمي ولديها عشرات الآلاف من المتابعين حول العالم.
 
وقد اصطحبها أمن الأمم المتحدة المسئول عن تنظيم وحفظ الأمن داخل المنطقة الزرقاء بعيدًا عن المنصة التي تواجد عليها د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، بينما كان الجمهور الحاضر يصفق لما فعلته الناشطة.
 
وقال المدير العام لمؤتمر COP28، السفير ماجد السويدي، إنه معجب بحماس الشباب في COP28 وشجع الجمهور على منح كانجوجام جولة أخرى من التصفيق.
 
ونظم عدد من النشطاء فعاليات الأيام الماضية واحتجاجات ضد شركات الوقود الأحفوري، وطالبوا بسرعة التخلص من الوقود الأحفوري باعتباه المتسبب الأول حسب التقارير العلمية والمنظمات الدولية في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
وتلقت الدول يوم الاثنين مسودة نص جديدة للاتفاق النهائي، ولم يشر النص بشكل مباشر إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو مطلب رئيسي للاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان النامية المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ، إلا أنه أشار إلى تقليص الاستخدام والترشيد ، وكذا خفض الدعم غير المباشر أو غير الفعال للوقود الأحفوري






COP28

الوقود الأحفوري

كوب 28

COP29




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة