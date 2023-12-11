متطوعو مراكز الشباب والكيانات يساعدون الأهالى أمام لجان الانتخابات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواجد المتطوعين والكيانات الشبابية فى المقرات الانتخابية بمحافظة الأقصر، لاستقبال المواطنين للمشاركة الوطنية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان الانتخابية، للعمل على تقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وتشهد لجان الانتخابات الرئاسية حول الأقصر، اليوم الأحد، مع مرور أول ساعتين من التصويت، حالة من الإقبال الكبيرة من الرجال والسيدات على اللجان المختلفة للمشاركة والتصويت، والذين حرصوا على التواجد منذ الصباح من أجل رسم مستقبل مشرق لهم فى ظل مصر الحديثة وتحت راية قيادتها الحكيمة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.