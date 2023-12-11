مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة.. وحجم التداول يسجل 1.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 24143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 28971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10280 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 7537 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.70% ليصل إلى مستوى 6397 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: حق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 320 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.24% من أسهم رأس المال.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 500 ألف سهم، 665.3 ألف سهم، 311.3 ألف سهم، 48.9 ألف سهم، 2000 سهم، 672 سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد عدد 30 ألف سهم، 37.4 ألف سهم، 5.9 مليون سهم، 183.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والشمس للإسكان والتعمير عدد 45 ألف سهم، 5100 سهم، 322 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 125.4 ألف سهم، 67.3 ألف سهم، 2000 سهم، 2.2 مليون سهم، 180 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، عدد 16470 سهم، 50 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.954 مليون سهم، 5500 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 451.2 ألف سهم بسعر 1.984 جنيه بقيمة إجمالية 895.2 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.76% إلى 1.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم محمد أحمد أحمد محمد سرحان عدد 33.9 مليون سهم بسعر 0.497 جنيه بقيمة إجمالية 16.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.21% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل قالت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها اتفقت مع شركة سانوفي على توطين صناعة المجموعة الكاملة لعقار كليكسان بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان، وهي أدوية تستخدم ضد التجلط.

وفي شأن أخر قال البنك المصري الخليجي، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2024 بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 21% عن صافي الربح المتوقع لعام 2023، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك المصري الخليجي للفترة من 2024 إلى 2027.