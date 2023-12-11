اليوم السابع
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لليوم الثانى علي التوالى "ابدأ" تُشيد بالمشهد الوطنى للمصريين بالانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:36 م
لليوم الثانى علي التوالى "ابدأ" تُشيد بالمشهد الوطنى للمصريين بالانتخابات الرئاسية 2024 جانب من الانتخابات الرئاسية
كتبت : أماني سمير

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أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"  لليوم الثاني علي التوالي بالمشهد الإنتخابي المُشَرِف الذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الإستحقاق الإنتخابي الأهم، حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية إقبالاً وتوافداً كبيراً من المواطنين من مُختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
 
ويؤكد هذا المشهد الديمقراطي على حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة وحيادتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.
 
كما تُثمن مبادرة ابدأ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلاً عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كافة سبل الدعم. كما تُثمن مبادرة ابدأ الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعين في تيسير تصويت الناخبين بكافة المحافظات.
 
 
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جانب من الانتخابات الرئاسية

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جانب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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الانتخابات الرئاسية

 

 
 






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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

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مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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