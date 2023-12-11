لجان الاقتراع بالعجوزة تستقبل الناخبين لليوم الثانى فى انتخابات الرئاسة

كتب أحمد حسن

فتحت لجان الاقتراع بالعجوزة أبوابها لاستقبال الناخبين لليوم الثاني علي التوالي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 .

وبدأ المواطنون في التوافد علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حيث حرص عدد كبير من المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات بمنطقة العجوزة للحضور مبكرا للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ايمانا بحقهم الدستوري والمشاركة في العرس الانتخابي.

وكان اليوم الأول لانتخابات الرئاسة قد شهد أمس إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكان كبار السن والسيدات تصدروا المشهد أمس.