اليوم السابع
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لبى نداء الوطن فى كل الميادين.. أحد أبطال سيناء يدلى بصوته على كرسى متحرك.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:20 م
لبى نداء الوطن فى كل الميادين.. أحد أبطال سيناء يدلى بصوته على كرسى متحرك.. فيديو اللواء شوقي ساري
كتبت : نورهان طمان - أحمد معروف

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على كرسي متحرك جاء ملبيا نداء الوطن بعد أن فقد جزءًا من ساقه خلال معارك الإرهاب بسيناء، والقضاء على أعداء الوطن، وحماية أهله منهم.. إنه اللواء شوقي ساري أحد أبطال سيناء الذى حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عن طريق لجنته بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي، في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للعمليه الانتخابية، ليضرب أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية في كل مناسبات الوطن الكبيرة.
 
وكان تواجد اللواء شوقى ساري، باعثًا على البهجة، ورفع الروح المعنوية، وبث المشاركة الإيجابية لدى كل المحيطين، حيث صادف وجوده انتظار بعض من يعرفونه للتصويت، ودار حديث بينه وبين المتواجدين في اللجنة ومحيطها.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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شروط التصويت في الانتخابات

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عبد الفتاح السيسي

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المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024خلفية 1



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