لبى نداء الوطن فى كل الميادين.. أحد أبطال سيناء يدلى بصوته على كرسى متحرك.. فيديو

على كرسي متحرك جاء ملبيا نداء الوطن بعد أن فقد جزءًا من ساقه خلال معارك الإرهاب بسيناء، والقضاء على أعداء الوطن، وحماية أهله منهم.. إنه اللواء شوقي ساري أحد أبطال سيناء الذى حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عن طريق لجنته بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي، في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للعمليه الانتخابية، ليضرب أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية في كل مناسبات الوطن الكبيرة.

وكان تواجد اللواء شوقى ساري، باعثًا على البهجة، ورفع الروح المعنوية، وبث المشاركة الإيجابية لدى كل المحيطين، حيث صادف وجوده انتظار بعض من يعرفونه للتصويت، ودار حديث بينه وبين المتواجدين في اللجنة ومحيطها.