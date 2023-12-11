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كهنة وأبناء كنائس إيبارشية حلوان والمعصرة يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:35 ص
كهنة وأبناء كنائس إيبارشية حلوان والمعصرة يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة كهنة وأبناء كنائس إيبارشية حلوان والمعصرة يشاركون بالتصويت في الانتخابات الرئاسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك اليوم كهنة وأبناء كنائس حلوان والمعصرة في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهد الحضور تواجد الأطفال يحملون أعلام مصر والنساء وكبار السن برفقة القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو للأقباط الأرثوذكس. 
 
وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأالتصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر. 
 
الأطفال يرفعون علم مصر
الأطفال يرفعون علم مصر

القمص ميخائيل جرجس مع أباء وكهنة حلوان
القمص ميخائيل جرجس مع أباء وكهنة حلوان

الكنيسة فى حلوان
الكنيسة فى حلوان

 







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