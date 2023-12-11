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كبار السن والنساء يشاركون فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة بالعاشر من رمضان.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:12 ص
كبار السن والنساء يشاركون فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة بالعاشر من رمضان.. صور المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات
كتبت منال العيسوى

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شهدت اللجان الانتخابية فى العاشر من رمضان، منذ الساعات الأولى لليوم الثانى، توافد كبار السن وربات البيوت على اللجان.
 
المشاهد الانتخابية عديدة ومتنوعة ما بين رجل وزوجته، ومسنة تجاوزت السبعين وشباب الجامعات الذين حرصوا على المشاركة منذ الساعات الأولى من الصباح.
 
كما حرصت مجموعة من ربات البيوت على الحضور للجنة قبل بدء يومهم الطبيعى.
 
جدير بالذكر أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.
 
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (1)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (2)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (3)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (4)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (5)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (6)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات (7)
المسنون والنساء بالعاشر من رمضان يستهلون اليوم التانى فى الانتخابات

 







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