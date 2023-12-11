قضت على الهجرة غير الشرعية.. تعرف على مزرعة غليون بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

مشروع مزرعة غليون السمكية، أحد المشروعات القومية التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، ويعمل بها الآلاف من العاملين والمهندسين، تعرف عليه خلال 14 معلومة.

1-تم إنجاز المشروع في أقل من 18 شهراً ويقع على الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس

2- تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي.

3- المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4 آلاف فدان فتم الانتهاء منها .

4- افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى ووضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان.

5- وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 15 ألف فرصة للصيادين والشباب وأصحاب المهن.

6- تعددت المنتجات فتضم أحواض الجمبرى والبورى والبولطى، والعديد من أنواع الأسماك.

7- تضم المزرعة المفرخات، ومحطات الرفع والصرف، وأحواض المزج، والحضانات، والمنطقة الصناعية التي ضمت مصانع الثلج والفوم والبروسيسينج، والأعلاف، وفرز وتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك

8- يتكون المشروع من مفرخ "اسماك جمبري" على مساحة 17 فدان بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، 155 حوض تحضين 50 إلى 150 بطاقة إنتاجية 3 ألف طن أسماك دورة تقريباً، ومزرعة لإنتاج الجمبرى،و 655 حوض تربية ومبطنة بمشمع بولى إيثيلين ً، و مزرعة لإنتاج أسماك المياه العذبة بسعة 83 حوض بطاقة إنتاجية 2000 طن.

9- يضم المشروع مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ومصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى ويضم مصنع أعلاف الأسماك البحرية، و مصنع عبوات الفوم على مساحة، ومصنع الثلج، وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط.

10 - تضمن المدينة السمكية معمل الأبحاث الذي يعتبر من أفضل 12 معملا على مستوى العالم، كما تم حفر 1450 حوض بمعدل حفر يساوى بناء 3 أهرامات مثل أهرامات الجيزة.

11- كمية الحديد المستخدمة في البناء ما يعادل بناء برج إيفل مرة ونصف".

12- مصنع إنتاج الأسماك الجمبرى يعمل بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا 70 طن سمك و30 طن جمبرى ، ويعمل به 1400عامل،والمصنع على مساحة 20 ألف متر، ويحتوى على 6 ثلاجات بطاقة تخزينية 1000 طن للثلاجة.

13- مفرخ الأسماك الجمبرى طاقة إنتاجه 2 مليار زريعه جمبرى، و20 مليون زريعة قاروس ودينيس ،وهو المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط".

14- يضم المشروع 100 قفص بحرى.

15- لم تشهد المنطقة حالة هجرة واحدة أو حادث لهجرة غير شرعية فحافظ على شباب كانوا يتعرضون للموت كل عام فى رحلة الموت.