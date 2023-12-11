شاهد.. مسيرة لشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب فى كفر الشيخ للمشاركة بالانتخابات

نظم خريجى ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب أبناء محافظة كفر الشيخ مسيرة لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة والتمسك بممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت من مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، مرورًا بشارع الجيش وحتى ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ.

وتابّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات المركزية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية، والتى تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لسباق الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تستمر اليوم وغداً الثلاثاء.

قال محافظ كفر الشيخ أن لجان الانتخابات شهدت إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية منذ بدء عملية التصويت حيث يشارك مليوني و 339 ألفا و800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ 524 لجنة فرعية، و 5 لجان للوافدين من المحافظات، على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركزا طبيا، لاستقبال أى حالات طارئة و47 نقطة إسعاف بـ 95 سيارة إسعاف، و43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفر الشيخ.