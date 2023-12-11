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غرفة عمليات الهيئة الوطنية تستعد لعقد مؤتمر صحفى بشأن انتهاء اليوم الثانى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:50 م
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تستعد لعقد مؤتمر صحفى بشأن انتهاء اليوم الثانى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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تجري غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، استعداداتها لعقد مؤتمرًا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية، وإجراء اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة انتهاء اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.
 
وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
 
ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر
 
وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.
 
 






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