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علم مصر يزين طوابير الناخبين أمام لجان مصر القديمة بانتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:30 ص
علم مصر يزين طوابير الناخبين أمام لجان مصر القديمة بانتخابات الرئاسة.. صور علم مصر يزين أبواب لجان مصر القديمة
كتب محمد سعودى

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حرص الناخبون فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وحمل الناخبون العلم المصرى أمام لجان مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، ومدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة، والذين أظهروا حماسهم للمشاركة في عملية الاقتراع بتفاعلهم مع أنغام أغنية "يا حبيبتى يا مصر" وسط فرحة المواطنين بانتظام العملية الانتخابية لليوم الثاني.

الناخبون ينتطرون أدوارهم أمام لجان مصر القديمة
الناخبون ينتطرون أدوارهم أمام لجان مصر القديمة
 
سيدة تحمل علم مصر أمام لجنتها الانتخابية
سيدة تحمل علم مصر أمام لجنتها الانتخابية

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

شباب يرفعون علم مصر أمام لجان مصر القديمة
شباب يرفعون علم مصر أمام لجان مصر القديمة
 
شباب يرفعون علم مصر عاليًا أمام اللجان الانتخابية
شباب يرفعون علم مصر عاليًا أمام اللجان الانتخابية
 
طابور نسائي أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة
طابور نسائي أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

طوابير الناخبين أمام لجان مصر القديمة
طوابير الناخبين أمام لجان مصر القديمة
 
علم مصر يزين أبواب لجان الانتخابات
علم مصر يزين أبواب لجان الانتخابات
 
ناخب وابنه أمام لجنة الانتخابات في مصر القديمة
ناخب وابنه أمام لجنة الانتخابات في مصر القديمة
 






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