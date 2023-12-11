"شباب القليوبية" يساعدون الناخبون أمام اللجان فى ثاني أيام انتخابات الرئاسة

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بأعمال التيسير على الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية المختلفة، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك منذ بدء عملية الاقتراع رسميا، وسط إجراءات أمنية وتنظيم من الشباب المتميز من مراكز شباب القليوبية من أعضاء شعب الكشافة والجوالة وأندية التطوع والكيانات الشبابية المختلفة والشعب البرلمانية.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الدور الفعال والهام الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للمديريات الشبابية بضرورة العمل على مشاركة الشباب في العملية الانتخابية من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوى الهمم والمشاركة على حث الشباب بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأي.

وأكد الصبروط، على مشاركة فريق شباب يدير شباب بالقليوبية والكيانات الشبابية المختلفة والشعب البرلمانية والكشافة والجوالة لمراكز شباب المحافظة، والذين كان لهم دور مميز في مساعدة الناخبين أمام مقر اللجان، وتنظيم كبار السن ومساعدة ذوى الهمم ورصد وتوثيق الفعاليات بجميع انحاء المحافظة ،لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري والذى يليق بالعرس الانتخابي، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون معوقات.

كما شهد محيط اللجان الانتخابية اعمال تأمينية مكثفة من قبل رجال مديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء نبيل سليم، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة أمام اللجان لتيسير الحركة المرورية ومنع توقفها نظرا للإقبال المتزايد من أبناء المحفظة على اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وانتخابات الرئاسة 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجهزت محافظة القليوبية 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولات ميدانية في كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.