شباب الأحزاب يساعدون كبار السن فى الوصول للجان التصويت بالعاشر من رمضان

كتبت منال العيسوي

حرص العديد من الشباب والنساء الأعضاء فى الأحزاب السياسية المختلفة والمتطوعين على تقديم المساعدة للناخبين من المسنين وذوى الهمم فى الوصول إلى داخل لجان التصويت.

وشكل شباب الأحزاب فريقان احدهم يبحث عن مقر اللجنة والآخر يصطحب المسنة أو المسن حتى باب دخول اللجنة وفريق آخر لمساعدتها فى الخروج حتى باب المدرسة المنعقد فيها الانتخاب.

وفور الانتهاء من عملية التصويت داخل لجنة مدرسة السادات الثانوية بنات بقلب المدينة التقطوا الصور التذكارية أمام اللجان وفى مدخل اللجنة، وكان تمثلهم مشرف أبهر الحضور.

واستكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب والأمين العام للجمعية ايمن رضا، والمهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل ابو المجد امين حزب حماة وطن بالعاشر من رمصان ، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية .

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