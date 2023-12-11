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شاهد.. الأجواء الاحتفالية وفرحة المواطنين داخل لجان انتخابات الرئاسة 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:16 م
شاهد.. الأجواء الاحتفالية وفرحة المواطنين داخل لجان انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية
كتبت إيمان حكيم

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شهدت  لجان مدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد  وصلة رقص تجمع بين الشباب والسيدات والبعض من الرجال تعبيرًا عن الفرحة خلال مشاركتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 قبل الإدلاء بأصواتهم على كلمات وأنغام اغنية "انتي أغلى وطن".
 

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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