سيدة تطالب بـ 27 ألف جنيه مصروفات مرافق عن عامين ونفقة ملبس 22 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبي

" زوجى ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض سداد حقوقى الشرعية وأطفالى من النفقات، مما دفعنى لملاحقته بدعوى لسداد 27 ألف جنيه نفقات مرافق عن عامين، وكذلك إلزامه بسداد نفقة الملبس 22 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن تمكينها وأطفالها من حقوقها الشرعية.

وتابعت الزوجة:" زوجى تزوج على وهددنى حال الطلاق بحرمانى من أبنائى، لأضطر إلى العيش برفقته خوفا من تهديداته، وعنفه منذ زواجه من سيدة غيرى، أصبح يعاملنى كالمتسولون يرفض سداد حقوقى الشرعية، وأمتنع عن سداد نفقاتى، وأصبح يبدد مئات الالاف على زوجته الجديدة".

وأكدت الزوجة:" طالبت بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادى والمعنوى، وقدمت ما يثبت إساءته لى وعنفه ضدى - تقارير طبية وشهادة الشهود والمستندات-، لأثبت تخليه عنى رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات التى تفيد حقيقة دخله ".

وأشارت:" ربنا ينتقم منه قرر تدمير حياتى بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، مما دفعنى لتحرير بلاغ -بعدم التعرض لي- بعد تسببه لى بإصابات استلزمت خضوعى للعلاج طوال شهرين، لتشتعل الخلافات بيننا بسبب تعسفه وتعريضه حياتى للخطر، وإثباتى ما قام به من غش وتدليس لإسقاط حقوقى الشرعية".

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.