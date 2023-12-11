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سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:26 م
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات الرئاسية.. صور انتخابات الرئاسة فى كوم أمبو
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، إقبالا كبيرا من السيدات على صناديق الاقتراع خلال الفترة المسائية لليوم الثانى من انتخابات الرئاسة، واصطحبت السيدات معهن أطفالهن خلال الإدلاء بأصواتهن داخل اللجان.

وشهدت اللجان الإنتخابية بإجمالى 254 لجنة فرعية إقبالاً كثيفاً من كافة فئات وأطياف أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع وحرصهم علي التواجد امام اللجان الإنتخابية لممارسة حقهم الدستورى.
 
يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".
 
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات (1)
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات

سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات (2)
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات (3)
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات

سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات (4)
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات

سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات (5)
سيدات كوم أمبو يتوافدون بالعشرات على لجان الانتخابات
 






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