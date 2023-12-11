وذكر رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن "مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الغربية الرائدة يبحثون بشكل متزايد ضرورة استبدال فلاديمير زيلينسكي بشخصية سياسية أخرى"، مضيفا أن "مثل هذا السيناريو ينص على وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في الوقت الراهن في حال فقدت القوات المسلحة الأوكرانية إمكاناتها الهجومية تماما"، لافتا إلى أن كبار المسؤولين في الدول الغربية يدرسون الخلفاء المحتملين لزيلينسكي كرئيس للدولة".



وتابع البيان: "لقد جرى هذا الأمر على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في نوفمبر من هذا العام، حيث تم التنويه إلى أن بديل زيلينسكي يمكن أن يكون أحد كبار العسكريين الأوكرانيين، كالقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أو رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، أو مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، والمستشار السابق لمكتب الرئاسة أليكسي أريستوفيتش، فضلاً عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو".



بدوره، أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن "الغرب يبحث عن رئيس أوكراني جديد (دمية) مناسب لمصالحه".



وقال شيرميت، اليوم الاثنين، تعليقا على معلومات لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشأن الخلفاء المحتملين لزيلينسكي: "من المدهش جداً أن الغرب الديمقراطي لا يعتقد أنه من الضروري الاهتمام برأي الشعب الأوكراني ويبحث بالفعل عن رئيس جديد مناسب له وخائن للمصالح الوطنية الأوكرانية".

من جانبه، قال السفير الروسي المتجول روديون ميروشنيك، إن الصراع الأوكراني سينتهي بالمحادثات مع الغرب.



وأشار الدبلوماسي الروسي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - إلى أن "المفاوضات ستتم بالتأكيد، وكل الاشتباكات تنتهي بالضرورة بالمحادثات".

ميدانيا، وفي أوكرانيا، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوريجيا الأوكرانية يوري مالاشكو، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية هاجمت 21 منطقة في زابوريجيا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل ما يصل إلى 78 ضربة.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مالاشكو قوله: "استهدفت 62 ضربة مدفعية أراضي هوليايبول وزاليزنيتشن ونوفواندرييفكا وشيرفوني ونوفودانيليفكا وليفادني وبيلوهريا وبريوبرازينكا وكاميانسكي ومالي شيرباكي وبلدات وقرى أخرى على خط المواجهة".



وأشار إلى أن "القوات الروسية قصفت مالا توكماشكا بصواريخ ملرز وهاجمت نوفوداريفكا وتشاريفني ومالا توكماشكا ومالينيفكا ولوهيفسكي وروبوتين بـ 15 طائرة بدون طيار". ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا.

