رقص بالعصا على المزمار البلدى أمام لجنة ياسر جنينة بمدينة الشروق.. فيديو وصور

كتب لؤى على

شهدت لجنة الرائد الشهيد ياسر جنينة، بمدينة الشروق توافد الناخبين في ثانى ايام الانتخابات الرئاسية ، كما شهد محيط اللجنة رقص بالعصا علي انغام اخترناك ، وسط تفاعل الناخبين.

جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

من جانبهم عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذى يثبت للعالم أن المصريين دائمًا على قدر المسؤلية.