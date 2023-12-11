اليوم السابع
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رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبحر الأحمر يتفقد اللجان الفرعية بالغردقة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:27 م
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبحر الأحمر يتفقد اللجان الفرعية بالغردقة رئيس محكمة البحر الأحمر يدلى بصوته
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد المستشار على أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر، يتفقد لجان الانتخابات الفرعية بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير عملية الانتخابات.
 
وبدأ رئيس محكمة البحر الأحمر جولته التفقدية لتفقد لجنة مدرسة محمد الطيب بمنطقة الدهار بالغردقة، وتأكد من توافر جميع المهمات وتسهيل الاجراءات لتسهيل عملية الانتخابات، مؤكداً على أن عملية الانتخابات تسير بشكل طبيعي ومميز وهناك تسهيل من القضاه المشرفين على الانتخابات .
 
وأدلى المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لجنة مدرسة محمد الطيب الابتدائية، والمستشارين المرافقين له من اعضاء لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية . 
 
يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.
 
كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.
 
كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.
 
المستشار،على-ابو-بكر-
المستشار،على-ابو-بكر-

رئيس-المحكمة-فى-لجنة-محمد-الطيب
رئيس-المحكمة-فى-لجنة-محمد-الطيب

رئيس-المحكمة-يتفقد-اللجان-بالغردقة-
رئيس-المحكمة-يتفقد-اللجان-بالغردقة-

رئيس-المحكمة-يدلون-بصوته-
رئيس-المحكمة-يدلون-بصوته-

 







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