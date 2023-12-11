رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرات طلابية احتفالا بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

قاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، لليوم الثاني على التوالى، مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من طلاب كليات الجامعة والشباب منسوبي الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وطافت المسيرات إرجاء مدينة طنطا، رافعين اعلام مصر ، وبنرات عليها عبارات انزل وشارك، وتفاعل مع المسيرات المواطنين من شرفات المنازل، والمواطنين في المواصلات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.