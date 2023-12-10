اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:59 م
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رئيس جامعة طنطا يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة للمشاركة فى الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:00 م
رئيس جامعة طنطا يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة للمشاركة فى الانتخابات رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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قاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مسيرة حاشدة، لطلاب كليات الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشارك فيها نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمئات من طلاب كليات الجامعة.
 
وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بوعي طلاب جامعة  طنطا بالاصطفاف لدعم الوطن، فى الانتخابات الرئاسية  وبالمشاركة الايجابية الكثيفة ، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين.
 
وأكد أن تلك الايجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب وان يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع، وأضاف رئيس الجامعة أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها الى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.
 
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
 
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (1)
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (1)

رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (2)
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (2)

رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (3)
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (3)

رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (4)
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (4)

رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (5)
رئيس الجامعة يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة (5)

 







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