رئيس جامعة طنطا يقود مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة للمشاركة فى الانتخابات

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

قاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مسيرة حاشدة، لطلاب كليات الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وشارك فيها نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمئات من طلاب كليات الجامعة.

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بوعي طلاب جامعة طنطا بالاصطفاف لدعم الوطن، فى الانتخابات الرئاسية وبالمشاركة الايجابية الكثيفة ، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين.

وأكد أن تلك الايجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب وان يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع، وأضاف رئيس الجامعة أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها الى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.