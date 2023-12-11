أكد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية تسير بشكل منضبط يتسم بالسلاسة ويتفق مع صحيح أحكام القانون والضوابط التى وضعتها الهيئة ودون معوقات تذكر، معربا عن ارتياحه لمجريات العملية الانتخابية بشكل عام ومستوى المشاركة، وإقبال المواطنين الكبير على مراكز الاقتراع.
وقال المستشار حازم بدوى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الهيئة الوطنية للانتخابات، رصدت الكثير من المشاهد الرائعة والمشرفة لمجريات العملية الانتخابية أمام وداخل مراكز الاقتراع واللجان على مدى أمس واليوم، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين فاق كل التوقعات، على نحو يُمكن معه القول إن الشعب المصري قالها مدوية: "وداعا للسلبية في الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة أشد الحرص على متابعة كافة تفاصيل عملية الاقتراع ومجرياتها، كما أنها ترحب بأية ملاحظات أو شكاوى، مشيرا إلى وجود آليات معتمدة للتحقيق في مدى صحة ما قد يرد إليها، والمتابعة والتدخل بصورة فورية لإزالة أسباب أي شكوى.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تبادر من تلقاء نفسها إلى الإعلان عن أية ملاحظات تتعلق بالانتخابات، وذلك من واقع المتابعة التي تتم على مدار الساعة مع لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، والتدخل إذا لزم الأمر في حالة طرأت أي مشكلة، مستشهدا على صحة ذلك بإصدار الهيئة توجيهاتها، أكثر من ذي مرة، بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين في بعض اللجان، من أجل تسريع وتيرة الاقتراع والتخفيف من وطأة زحام الناخبين.
وشدد المستشار حازم بدوي على أن المشهد الانتخابي في عموم محافظات مصر يمضي - حتى الآن - بصورة حضارية مُشرفة ومطمئنة، تعكس قدرا كبيرا من الوعي لدى عموم الشعب المصري، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان مع ساعات الصباح الأولى ليومي الاقتراع، وأن هذا الإقبال لا يزال مستمرا.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة المؤتمنة بحكم الدستور والقانون على إرادة الناخبين، تضطلع بدورها على أكمل وجه في سبيل التيسير على الناخبين، وإنجاح العملية الانتخابية برمتها، بالصورة والمضمون اللذين يعكسان الإرادة الحقيقية لجمهور الناخبين.
وحث المستشار حازم بدوي جميع المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية ولم يباشروا حقهم حتى الآن، إلى الحرص على التوجه إلى لجان الاقتراع وإعمال إرادتهم، مؤكدا أن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، يمثل حجر الزاوية في ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع، فضلا عن متابعة المجتمع المدني المحلي والعربي والدولي، وأعمال النقل المباشر لمجريات الانتخابات والتصويت والتي تباشرها وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح أمس، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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