المستشار حازم بدوي: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فاقت أى استحقاقات سابقة

كتب سمير حسنى

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين على لجان الاقتراع فاق كل التوقعات، لدرجة أن الهيئة دفعت بالقضاة والموظفين بعدد من اللجان داخل القاهرة والمحافظات تيسيرًا على الناخبين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة هاتفية لقناة "CBC"، أن المشاهد الرائعة والمشرفة التي نراها في مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، الصورة فيها أبلغ وأصدق من أي كلام، مشيرا إلى أن اليوم الثاني للانتخابات شهد إقبالا كثيفا منذ الصباح وما زال حتى الآن.

أكد "بدوي" أن الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أى استحقاقات انتخابية سابقة، معلقا بالقول: "لسة عندنا يوم تالت وأتوقع نسب مشاركة عالية عن أى استحقاقات سابقة".