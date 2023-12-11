اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الغرف السياحية يدلى بصوته ويؤكد: الانتخابات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:08 م
رئيس الغرف السياحية يدلى بصوته ويؤكد: الانتخابات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.. فيديو أحمد الوصيف
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى صباح اليوم الإثنين أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة مدرسة صلاح الدين الإبتدائية بالتجمع الخامس.
 
وأكد أحمد الصيف حرصه علي الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية أولا لممارسة حقه الدستوري، وثانيا للمشاركة في العرس الديموقراطي الذي تشهد كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات وبما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم، وأضاف الوصيف أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر الذهنية لدى العالم أجمع.
 
وكان رئيس إتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلي جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري حثهم فيها على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الإنتخابات المهمة، وقال الوصيف في الفيديو "أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية " وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الإنتخابية تدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن، واستمرارا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة، وقال موجها كلامه للعاملين بالقطاع السياحي "صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة، القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة.
 






انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة