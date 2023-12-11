اليوم السابع
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رؤساء منظمات المجتمع المدنى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:33 م
رؤساء منظمات المجتمع المدنى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المهندس مصطفي أبو حديد خلال الإدلاء بصوته
كتب مدحت عادل

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أكد رؤساء جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى بيان مشترك على أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية. 
 
وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن المشاركة فى الانتخابات هى أبسط الرسائل التى يمكن تقديمها من المستثمرين للقيادة  السياسية للوقوف صفا واحدا تجاه كل التحديات الإقليمية والعالمية. 
 
كما أكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة أن المشاركة سلوك حضاري وحق دستوري والشعب المصري يؤدي امام العالم أداء غير مسبوق في نسب ومعدلات الحضور، مؤكدا دعمه الكبير للاستقرار السياسي  بتصويته للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية. 
 
ومن جانبه حث المهندس مصطفى أبو حديد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية جميع المستثمرين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات  دعما للاستقرار وحفاظا على مصر من كل التوترات السياسية والعسكرية التى تحيط بنا.
 
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