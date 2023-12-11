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حملة فريد زهران: لم نرصد خروقات كبيرة للعملية الانتخابية فى اليوم الثانى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:29 م
حملة فريد زهران: لم نرصد خروقات كبيرة للعملية الانتخابية فى اليوم الثانى الدكتور معتز الشناوى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران
كتبت : سمر سلامة

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أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تزايد إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية وسط هدوء كبير فى أغلب اللجان الانتخابية، موضحًا أن نسبة التصويت اليوم أعلى بكثير من الأمس، كما توقعت الحملة، وهو ما يؤكد أن الشعب يريد الحياة وأن إرادة الشعب ستنتصر.
 
واضاف الشناوي العملية الانتخابية تسير بشكل جيد فى أغلب المحافظات، مشيرًا إلى أن الحملة لم ترصد خروقات كبيرة للعملية الانتخابية، وتم رصد بعض اللافتات لبعض المرشحين على مختلف أسمائهم بجوار اللجان أو على أسوار بعض اللجان وتعليق بعض صور مرشح داخل اللجان، وبعض محاولات لحشد المواطنيين لصالح مرشح بعينه، وقد تقدمت الحملة بكل ما تم رصده للهيئه الوطنية للانتخابات.
 
وأكد المتحدث الرسمي لحملة زهران، أن العملية الانتخابية تمر بسلام، وأن القائمين عليها يحرصون على إتمام الاستحقاق الدستورى، كما يحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى مختلف أنحاء الجمهورية.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).






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