حماية المستهلك وتموين الأقصر يتابعون توافر السلع بمبادرة تخفيض الأسعار..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال جهاز حماية المستهلك بالأقصر، بالتعاون مع رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة على المحلات والسوبر ماركت، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية، لإنجاح فعاليات مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية الأساسية فى المحلات المعارض والسوبر ماركت المشاركة فى المبادرة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرصد تطبيق المبادرة حول المحافظة لخدمة الأهالى.

وفى هذا الصدد، يتابع صلاح زكريا الأمير مدير جهاز حماية المستهلك بالأقصر، برفقة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولات مكوكية على الهايبرات والمحلات والسوبر ماركت، لمتابعة توافر السلع وتخفيض الأسعار، حيث تم التأكيد على كافة أصحاب المحلات بضرورة مواصلة الحملة وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين بالأسعار المحددة والتخفيضات اللازمة لدعم الأهالى فى تلك الفترة برعاية مجلس الوزراء والقيادة السياسية، حيث يتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها، فالمبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

ومع بدء المبادرة بطرح السلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، لإطلاق سلسلة من الحملات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات لمتابعة تطبيق القرار لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر اليومية لهم، كما تم تكليف رجال حماية المستهلك بالأقصر بقيادة صلاح زكريا الأمير مدير الجهاز بالأقصر، لإطلاق سلسلة من الجولات والحملات اليومية لمراقبة الأسعار على المحلات.



جولة وكيل تموين الأقصر على المحلات لمتابعة الأسعار



متابعة حماية المستهلك والتموين للعمل بالأقصر