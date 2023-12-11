حشود للمعلمين أمام لجان الانتخابات الرئاسية فى جنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

انطلقت، قبل قليل، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى يومها الثانى بجنوب سيناء، والمستمرة حتى غد الثلاثاء، وانتظمت جميع اللجان فى فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم، وقاد وائل بخاتى، مدير إدارة أبو رديس التعليمية مسيرة حاشدة ضمت جموع المعلمين والمعلمات؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، مؤكدين أن المعلمين أصحاب رسالة ومن مهامهم توصيل رسالة للعالم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو القائد لإكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق الأمن والأمان منذ انتخابه 2011 حتى اليوم وأن الشعب ملتف حوله.

وتضم مدينة أبو رديس لجنتين أساسيتين (ذكور وإناث) باجمالي 5431 ناخبًا بالإضصافة إلى لجنتين وافدين .

من جانبه وجه اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء المدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

فيما تابع الدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، فريق عمله المتمركز بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام الانتخابات والمستمرة حتى غدًا الثلاثاء؛ للاطمئنان على سير العمل.

ورفعت هيئة إسعاف جنوب سيناء درجة الاستعدادات القصوى؛ وجرى الدفع بـ23 سيارة إسعاف؛ لتأمين الانتخابات الرئاسية بمختلف مراكز المحافظة، وجرى التأكيد على جاهزية جميع سيارات الإسعاف، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ داخل السيارات، وأسطوانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي المحمولة الموجودة بعدد من سيارات الإسعاف بالمحافظة. يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين. ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.



توافد حشود المعلمين على لجان الانتخابات بجنوب سيناء



توافد حشود المعلمين على لجان الانتخابات بجنوب سيناء