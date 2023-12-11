وذكرت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية - فى بيان صحفى أوردته وسائل إعلام عبرية- أن صاروخًا أصاب مبنى في "حولون" جنوب "تل أبيب" وألحق به أضرارًا كبيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعى دمارًا كبيرًا في الشارع الذى به المبنى وسقط فيه الصاروخ.