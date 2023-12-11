وشهد اليوم الأول للمارثون الرئاسي إقبالا شديدا من جانب المواطنين بمدينة طنطا على اللجان الانتخابية. 

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.