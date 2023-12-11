اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:09 م
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توافد السيدات السيناويات على لجان الانتخابات بمدينتى دهب وشرم الشيخ.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:06 م
توافد السيدات السيناويات على لجان الانتخابات بمدينتى دهب وشرم الشيخ.. صور توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تتوافد السيدات السيناويات من أهالي مدينتي دهب وشرم الشيخ على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، وأكدن أن إدلائهن بأصوتهن في الانتخابات يعد حقا وواجبا وطنيا.
 
وحرص المواطنون بصفة عامة والسيدات خاصة من المسنات على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، مطلقات الزغاريد احتفاء بالعرس الديمقراطي.
 
يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.
 
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (1)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (1)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (2)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (2)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (3)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (3)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (4)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (4)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (5)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (5)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (6)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (6)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (7)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (7)

توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (8)
توافد السيدات السيناويات على اللجان الانتخابية بدهب وشرم الشيخ (8)

 







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