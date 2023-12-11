تعرف على تفاصيل مرض الجلد العقدى أخطر أمراض الماشية

كتبت ـ أسماء نصار

مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجئ لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية، وهذا المرض يسبب خسائر شديدة فى الماشية نتيجة للنقص فى انتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

مسببات المرض:

‎1- أخد فيروسات مجموعة الجدرى، وهو يرتبط سيرولوجيا بفيروس جدرى الأغنام.

الحيوانات القابلة للاصابة

‎1- ينتقل المرض بواسطة الناموس وذباب التسابانس بطريقة بيولوجية وبعض الحشرات الأخرى يمكن أن تنقله بطريقة ميكانيكية.

‎2- الاختلاط المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات السليمة.

الأعراض:

‎1- نسبة الاصابة من 5-50% ولكن قد تصل الى 85% والنفوق من 3-10%، حسب شدة المرض وأعمار الحيوانات حيث تزيد نسبة النفوق فى الصغار.

‎2- ارتفاع فى درجة الحرارة ل 41 درجة قد يستمر لمدة 3 أسابيع وهذا يفقد الحيوانات شهيتها ويقلل من اللبن ويسبب الخسائر الشديدة وقد تجهض الأبقار العشار.

‎3- زيادة افرازات اللعاب افرازات من الانف- دموع من العين- عرج.

‎4- يحدث الطفح الجلدي بعد أسبوع وتظهر عقد جلدية في منطقة المناعم ثم تظهر في باقي مناطق جسم الحيوان وقد تظهر على الصرع وعلى الخصيتين وعادة ما تكون هذه العقد فى حجم الفولة أو الزيتونة وهذه العقد " الحويصلات" تكون داخل الجلد وتحت الجلد وقد تظهر على مرحلتين فى المرحلة الأولى تظهر مجموعة من العقد فى الجلد ثم تنخفض الحرارة بعدها ثم بعدها مرحلة أخرى ترتفع فيها الحرارة تظهر فيها مجموعة أخرى من العقد .

‎5- فى بعض الحالات الشديدة تظهر افات للمرض فى التجويف الانفى والفمى.. مما يؤدى الى اعراض تنفسية وزيادة فى افراز اللعاب .

‎6- قد تظهر العقد فى ملحمتين العين وفى الأغشية المخاطية لفتحة الحيا.

‎7- من الظواهر الثابتة للمرض تورم الغدد الليمفاوية السطحية.

‎8- ظهور أوديما بمنطقة اللبب، أسفل البطن، وفى واحد أو أكثر من القوائم.