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تعرف على آلية التعامل مع المرأة المنتقبة داخل لجان التصويت بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:00 ص
تعرف على آلية التعامل مع المرأة المنتقبة داخل لجان التصويت بانتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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انطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، دليلًا إرشاديًا لوضع قواعد العملية الانتخابية، وحددت آلية التعامل مع المرأة المنتقبة داخل لجان التصويت بانتخابات الرئاسة، وهي كالتالي:

- يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

- في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

- في حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التصويت

- للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره في كشوف الناخبين.

- في حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع

- إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية، ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.







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