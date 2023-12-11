تزايد طوابير الناخبين أمام لجان انتخابات الرئاسة فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجان مناطق الحسنة والشيخ زويد ورمانه وبئر العبد، تواصل طوابير الناخبين الممتدة حتى ساعات الليل، وزاد أعداد الناخبين بشكل ملحوظ قبيل إغلاق الصناديق لليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.

وبدورهم حرص رموز القبائل والعائلات على تواجدهم أمام اللجان تشجيعا للناخبين.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه بكل لجنة تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها فى حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف فى محيط اللجان ونقاط طبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن وغرفة فى مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.

طوابير الناخبين تتزايد أمام لجان الانتخابات (1)



طوابير الناخبين تتزايد أمام لجان الانتخابات (2)



طوابير الناخبين تتزايد أمام لجان الانتخابات (3)



طوابير الناخبين تتزايد أمام لجان الانتخابات (4)