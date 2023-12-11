بولندا تستقبل 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، الأحد، وصول نحو 20 ألفا و200 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 16.598 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها: "إن 21 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس السبت متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 15.699 مليون شخص".

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.