بحث مد مشروع "دعم الاقتصاد الدوار لإنتاج البلاستيك أحادى الاستخدام" حتى 2027

كتبت ـ منال العيسوي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة : "إنه هناك فرصة تمديد فترة تنفيذ مشروع " دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام "حتى 2027 ، الذى يتم تنفيذه بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 2,3 مليون دولار .

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن التمديد من أجل تحقيق أهداف المشروع ، وتعزيز الإمكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، مع إمكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم توقيع وثيقة المشروع " كمنحة بهدفدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.

وقالت الوزيرة،: إن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين".