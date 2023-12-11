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انتشار فرق وقوافل طبية أمام لجان الانتخابات لفحص الناخبين بأسوان.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:04 ص
انتشار فرق وقوافل طبية أمام لجان الانتخابات لفحص الناخبين بأسوان.. صور فرق وقوافل طبية أمام اللجان
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الصحة بأسوان، حملات فحص طبى للناخبين أمام لجان انتخابات الرئاسة، أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك للاطمئنان على صحة المواطنين.
 
وشمل الفحص الطبى، قياس الضغط والسكر وتحاليل طبية، للاطمئنان على صحة الناخبين على هامش مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال توفير سيارات تابعة لمديرية الشئون الصحية وفرق طبية أخرى تابعة لهيئة الرعاية الصحية.
 
فتحت اللجان الفرعية في محافظة أسوان، وعددها 254 لجنة فرعية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وسط إقبال من المواطنين.
 
يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".
 
 
المواطنون-أمام-اللجان
المواطنون-أمام-اللجان

جانب-من-فحص-الناخبين
جانب-من-فحص-الناخبين

فحص-الناخبين-طبيا
فحص-الناخبين-طبيا

 







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