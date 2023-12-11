الوطنية للانتخابات تعلن عودة التصويت باللجان بعد انتهاء ساعة راحة القضاة

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل في تمام الساعة الرابعة مساء، عودة التصويت داخل اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال اليوم الثانى من الانتخابات، وانتظام العمل بها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة لراحة القضاة المشرفين على اللجان وأمنائها، لمدة ساعة واحدة.

وانتظم العمل فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي توقف خلالها عمل اللجان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

واتبع القضاة المشرفين على الانتخابات عدة إجراءات لإعادة عمل اللجان وبدء التصويت من جديد بعد ساعة الراحة ومنها التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة وسلامة النوافذ والصناديق والتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

وانطلقت عملية التصويت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين لليوم الثانى على التوالى، فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.