اليوم السابع
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النساء والشباب فى المقدمة.. إقبال كثيف على لجان انتخابات الرئاسة بحى الزيتون

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:50 م
النساء والشباب فى المقدمة.. إقبال كثيف على لجان انتخابات الرئاسة بحى الزيتون احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية
أ ش أ

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ضرب النساء والشباب في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، خلال اليوم الثاني للانتحابات، أروع الأمثلة في تلبية الواجب الوطني، من خلال اصطفافهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

فقد شهد حي الزيتون توافد عدد كبير من الشباب الذين قاموا بتنظيم الطوابير التي امتدت خارج اللجان الانتخابية حتى تظهر الانتخابات الرئاسية بشكل متحضر وراقي يليق باسم مصر، كما توافدت العديد من النساء منذ فتح أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة صباحاً، ومنهن من اصطحبن أطفالهن لتنمية روح الانتماء لديهم وتعريفهم بممارسة الحق الانتخابي وأهمية اختيار رئيس الجمهورية.

وأكدت المواطنة إلهام الجزار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط من أمام مدرسة الجليل للغات بحي الزيتون - حرصها على المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن رأيها في انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن المشاركة واجب وطني على جميع المصريين.

وقال المواطن علاء أحمد إن الإقبال الكثيف على لجان الانتخابات يعكس وعي الشعب بأهمية هذا الحدث الهام للاستمرار في البناء والتنمية، مؤكداً أن مشهد امتداد الطوابير أمام اللجان يبعث البهجة في النفوس ويؤكد حماس الشعب لهذا العرس الديمقراطي المهم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس بالانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.







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