وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تقديم احتجاجات دبلوماسية واستدعاء السفير الصينى فى مانيلا، مضيفة أن إعلان السفير الصيني هوانج شيليان كشخص غير مرغوب فيه في الفلبين، هو أيضا أمر يجب دراسته بجدية.

وكانت مقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل الفلبيني قد أظهرت السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي "سكاربورو شول" و"سكند توماس شول" أمس الأحد، وأمس الأول السبت.

وكان هناك أيضا تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية في منطقة "سكند توماس شول"، حيث تبادل البلدان اللوم في هذا الحادث.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت حكم المحكمة الدولية بأن تأكيداتها ليس لها أي أساس قانوني.

وتتصاعد التوترات بين الفلبين والصين حول النزاع الحدودي في الممر المائي الذي تطلق عليهم مانيلا اسم بحر الفلبين الغربي.