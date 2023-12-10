مانيلا تتهم بكين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد في بحر الصين

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اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".



وقال المتحدث باسم خفر السواحل جاي تاريلا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن" خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه" على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم.



وجاء ذلك بعد يوم من اتهام الفلبين، السبت، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر "لإعاقة" عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

وعلى الجانب الآخر، أدانت الصين اليوم الأحد الفلبين لانتهاكها السيادة الإقليمية للصين من خلال إرسال سفن وسفن خفر سواحل إلى المياه المتاخمة لمنطقة ريناي المرجانية في جزر نانشا الصينية لتوصيل الإمدادات إلى سفينة حربية "جانحة" بشكل غير قانوني.

وقال جان يو، المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، إن "الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزر نانشا، بما في ذلك شعاب ريناي والمياه المجاورة لها"، مضيفا أن هذه الخطوة من الجانب الفلبيني تنتهك إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي والتزاماته.



وأوضح جان أن خفر السواحل الصيني اتخذ "إجراءات مراقبة" ضد سفينة فلبينية تحمل مواد بناء ونفذ "ترتيبات خاصة مؤقتة" لسفينة فلبينية أخرى محملة بالطعام وغيره من الضروريات اليومية الضرورية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.



كما تعهد المتحدث بأن يواصل خفر السواحل الصيني تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين وفقا للقانون، ويحمي بحزم السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الفلبين إن الصين هاجمت سفنها الحكومية باستخدام خراطيم المياه في المنطقة.