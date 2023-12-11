اليوم السابع
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العاملون بالإدارة التعليمية بمدينة 15 مايو يشاركون فى توعية الناخبين.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:17 م
العاملون بالإدارة التعليمية بمدينة 15 مايو يشاركون فى توعية الناخبين.. صور جانب من مشاركة العاملين بالادارة التعليمية
كتب : حسام الشقويرى

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أكد سعيد عطية مدير إدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو على أهمية دور المواطن فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأمر الذى يتطلب مزيدا من التوعية لجميع أطياف المجتمع وبخاصة الشباب من أجل دعم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة، وذلك أثناء مشاركته وعدد من قيادات التعليم بالمدينة الناخبين أمام اللجان.
 
وأضاف أن الإدارة التعليمية قامت بعدد من الندوات التوعوية بتعريف أبناء المدينة بأهمية دورهم فى المشاركة بالانتخابات بمشاركة الأجهزة التنفيذية .
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. 
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (1)
مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (1)

مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (2)
مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (2)

مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (3)
مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (3)

مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (4)
مشاركة العاملين بالادارة التعليمية بمدينة 15 فى توعية الناخبين باهمية دورهم (4)
 

 







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