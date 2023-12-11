اليوم السابع
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الشباب والسيدات فى المقدمة.. تزايد أعداد الناخبين بلجان منشأة القناطر "صور"

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:47 ص
الشباب والسيدات فى المقدمة.. تزايد أعداد الناخبين بلجان منشأة القناطر "صور" تزايد أعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر
محمد صبحى

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شهد محيد لجان مدرسة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، تزايد فى اعداد المواطنين الناخبين فى ثانى أيام التصويت للانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتصدر المشهد الشباب والسيدات فى مقدمة الصفوف والاصطفاف أمام مقر اللجنة الانتخابية تمهيدًا للدخول والمشاركة فى التصويت. 
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
 
وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
 
تزايد اعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر
تزايد اعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر

تزايد اعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر
تزايد اعداد الناخبين بلجان دائرة منشأة القناطر

سيدات مصر تشارك بالانتخابات الرئاسية
سيدات مصر تشارك بالانتخابات الرئاسية

طوابير الناخبات فى انتظار المشاركة بالتصويت
طوابير الناخبات فى انتظار المشاركة بالتصويت

طوابير الناخبين بمنشـأة القناطر
طوابير الناخبين بمنشـأة القناطر

 







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