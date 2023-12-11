اعرف المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عبر موقعها الرسمي الخاص بالمحافظة، الخطوات التي يجب إتباعها المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006 .

و"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم ما جاء من معلومات حول المستندات المطلوبة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق مع اللائحة.

2 – صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.

3 – قرار نهائي بالهدم وصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادة 90 و92 من القانون.

4 – تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا بها الطريقة المستخدمة لتنفيذ عمللية الهدم والإحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشأت المجاورة.