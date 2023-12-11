اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اعرف المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى بسوهاج

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:30 م
اعرف المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى بسوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة سوهاج عبر موقعها الرسمي الخاص بالمحافظة، الخطوات التي يجب إتباعها المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006 .
 
و"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم ما جاء من معلومات حول المستندات المطلوبة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:
 
1 – طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق مع اللائحة.
 
2 – صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
 
3 – قرار نهائي بالهدم وصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادة 90 و92 من القانون.
 
4 – تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا بها الطريقة المستخدمة لتنفيذ عمللية الهدم والإحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشأت المجاورة.
 
 






سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

رخص

هدم

الوحدة المحلية

المستندات المطلوبة

بناء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة