اعتقال 25 صيادا هنديا متهمين بالصيد غير القانونى شمالى سريلانكا

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أوقفت البحرية السريلانكية 25 صيادًا هنديًا ومصادرة سفينتين تابعتين لهم، لصيدهم في المياه الدولية قبالة بلدة /بوينت بيدرو/ شمالي سريلانكا.

وقالت البحرية السريلانكية - في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - إن الصيادين متورطين في ما وصفته بـ "الصيد غير القانوني"، وتم احتجازهم بعد عملية خاصة نُفذت مساء السبت .

وأضافت البحرية أنهم مستمرون في إجراء دوريات أمنية وعمليات منتظمة في المياه السريلانكية، بهدف الحد من ممارسات الصيد غير القانونية التي تجريها سفن صيد أجنبية، مع الأخذ في الاعتبار عواقب تلك الممارسات على معيشة الصيادين والمصادر البحرية المحلية للبلاد.

وتم نقل الصيادين المحتجزين إلى ميناء /كانكاسانثوراي/ شمالي سريلانكا، استعدادا لتسليمهم إلى مفتش مصائد الأسماك في المنطقة لاتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أن البحرية السريلانكية صادرت - حتى الآن - 33 سفينة صيد هندية تحمل ما إجماليه 220 صيادًا هنديًا خلال العام الجاري.