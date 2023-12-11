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استمرار فتح باب التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية للعاملين بالحكومة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:00 ص
استمرار فتح باب التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية للعاملين بالحكومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كتب ـ محمد صبحى

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 تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فتح باب التقدم لمنح دراسية للعاملين بمؤسسات الحكومة؛ بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمؤسسات الحكومية وتعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسن ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 15 يناير 2024.
 
ويتم التقدم لهذه المنح للكوادر المهتمين بالحصول على درجة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه وتدريب قصير المدي (من 3 إلى 4 أشهر) في الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية بمصر.
 
وتشمل المجالات المتاحة (طاقة - صناعة - زراعة - إدارة النفايات المائية - إدارة النفايات الصلبة - التكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات - الخدمات المصرفية - المالية - صنع السياسات - التنمية - الاتصالات - العلامات التجارية - العلوم الإنسانية - مواصلات ونقل - صحة - تعليم - التخطيط المدني المُستدام - التنمية الحضرية - التعدين - السياحة - القانون).
 






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