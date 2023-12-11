اليوم السابع
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استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية فى طنطا.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:04 م
استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية فى طنطا.. صور توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا
الغربية محمد طارق

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شهدت لجنة المحطة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، وذلك وسط تصدر مشهد الأعلام المصرية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفًا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
 
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (1)
استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (1)

استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (2)
استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (2)

استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (3)
استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (3)

استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (4)
استمرار توافد الناخبين علي لجان الإنتخابات الرئاسية فى طنطا بالغربية (4)

 







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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

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