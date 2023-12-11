إقبال كثيف على التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة رأس البر الابتدائية

شهدت لجنة مدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة إقبالا من الناخبين منذ صباح اليوم الإثنين خلال ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، في 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألفًا و568 مواطنًا يحق لهم التصويت الانتخابي.