إقبال كبير من كبار السن على لجان الانتخابات الرئاسية فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حرص كبار السن بمحافظة كفر الشيخ على المشاركة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وتوافدوا على اللجان للمشاركة في العرس الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية، ووفرت المحافظة أماكن انتظار ومظلات لراحة الناخبين وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن داخل اللجان.

وظهر عدد من كبار السن في محافظة كفر الشيخ قادمين على كراسي متحركة، وبعضهم يستند على عكاز وآخرون على أقاربهم، وذلك لحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل محافظة كفر الشيخ.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.



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توافد-الاهالي-للإدلاء-بأصواتهم-



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